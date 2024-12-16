В челябинском ЖК «Башня Свободы» тарифы на обслуживание готовы поднять на 110%

Управляющая компания уведомила собственников квартир о повышении оплаты услуг из‑за убытков

Обслуживание и ремонт жилого комплекса «Башня Свободы», расположенного в Челябинске по улице Свободы, 77, может значительно подорожать с весны 2025 года. Управляющая компания «Голос. Комфорт» (входит в группу «Голос») уведомила жильцов о необходимости увеличить тариф из-за его убыточности. По подсчетам жителей, платить придется почти в два раза больше, чем прежде. ИА «Первое областное» разбирается в ситуации.

По информации от жителей ЖК, управляющая компания предложила три варианта тарифов на выбор.

«Мы подсчитали, что стоимость услуг, оказываемых УК последний год, возрастет минимум на 110%. Жителями была организована очная встреча с представителями УК „Голос. Комфорт“. Конкретного ответа о причинах указанного повышения стоимости услуг от УК не последовало, кроме формального, что при сохранении тарифа на прежнем уровне УК несет убытки», — пояснил нам один из жителей «Башни Свободы».

Как говорят собственники, представители УК предупредили их, что принять решение по новым условиям необходимо в срок до 24 декабря 2024 года. Поскольку обслуживание домов по прежнему тарифу, куда входит оплата услуг за содержание и ремонт, охрану и консьерж-сервис, убыточно для компании.

«Предложение жильцов отменить собрание, назначенное на декабрь, чтобы более подробно разобраться в экономической целесообразности повышения в таком значительном размере, было отклонено управляющей компанией. Диалога достигнуть не удалось», — объясняют жители.

Мы выяснили, что увеличить тарифы планируется во всех жилых комплексах Челябинска, обслуживанием которых занимаются управляющие компании Группы «Голос». В основном это жилье комфорт+ и бизнес-класса, где и прежние годы действовали тарифы выше общегородского уровня. На прямой линии губернатора Алексей Текслер жестко раскритиковал политику управляющих компаний, которые бескомпромиссно «продавливают» свои тарифы жильцам.

В компании «Голос. Комфорт» ИА «Первое областное» пояснили, почему принято решение о повышении тарифа. Причин несколько, и их, как отвечают в организации, не скрывают.

«Во-первых, это рост зарплат. Безработица в области очень низкая — 0,38%, миграционную политику ужесточили, заводы предлагают мужчинам достойную зарплату. Чтобы удержать в штате электриков, сварщиков, слесарей, мы подняли им зарплаты. Во-вторых, за три года стоимость аренды спецтехники подорожала на 100%. В 2022 году час работы трактора стоил 1700 рублей, а сейчас 3500 рублей. В-третьих, выросли в цене строительные материалы и комплектующие», — пояснили нам в компании.

По словам представителей УК, рост цен на некоторые импортные комплектующие достиг 300%.

«В „Башне Свободы“ используется много зарубежного оборудования. Некоторые детали сегодня невозможно достать или найти аналог. Приходится менять узел целиком, а это в разы дороже», — объясняют в компании.

Простыми словами, тарифы вынуждены повысить, чтобы управляющие компании могли сохранить качество оказываемых услуг. Владельцы квартир, конечно, тоже заинтересованы в качестве услуг, но для принятия верного решения по выбору тарифа хотят видеть расчеты и их обоснование. Ссылки на убыточность прежних тарифов для них малоубедительны, говорят жильцы. И камень преткновения здесь — отсутствие диалога между УК и собственниками жилья, который мог бы многое расставить на свои места.

Решение по новому тарифу пока не принято. В настоящее время идет подготовка к общему собранию жителей домов ЖК «Башня Свободы». Предлагаемый управляющей компанией один из вариантов тарифа (базовый, оптимальный или максимальный) начнет действовать только в том случае, если за него проголосует большинство собственников квартир.

Это условие указано в Жилищном кодексе. Во время голосования владельцы квартир могут или поддержать, или отклонить любой вопрос повестки собрания, в том числе о плате за содержание и ремонт. Собственники вправе проголосовать против, если считают, что нарушаются их права и интересы. УК в одностороннем порядке не вправе по своему усмотрению изменять тариф.

Согласно кодексу, если управляющая организация предлагает собственникам жилья утвердить размер платы, превышающий муниципальный тариф, то она обязана обосновать превышение. При этом необходимо указать расчет годовой стоимости каждого вида работ и услуг и периодичность их выполнения.

Если собственники на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, сумму устанавливает администрация. Тариф утверждается на один год. Отменить решение, принятое на встрече владельцев квартир, можно только через суд.