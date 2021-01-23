Многие пары хотят пожениться в «красивую» дату. Влюбленным кажется, что магия цифр сделает брак особенно крепким. Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области назвал «красивые» даты для регистрации в 2021 году.
Вот полный перечено таких дат, по оценке чиновников:
— 21.01.2021 (в этот день уже поженились 155 пар);
— 12.02.2021 (уже подано 166 заявлений);
— 03.03.2021;
— 12.03.2021;
— 21.04.2021;
— 05.05.2021;
— 21.05.2021;
— 21.07.2021;
— 12.08.2021;
— 21.08.2021;
— 09.09.2021;
— 21.09.2021;
— 21.10.2021;
— 11.11.2021.
И, конечно, главная дата годя — 08.07.2021. Именно в этот день Россия празднует День семьи, любви и верности. За последние 20 лет в этот праздник родилось более тысячи южноуральских семей.
Впрочем, у многих наверняка есть свои любимые цифры, которые также могут сложиться в «красивую» дату.
«Подавать заявление в загс можно в срок от одного до 12 месяцев до предполагаемой даты свадьбы. Это значит, то забронировать любую дату можно прямо сейчас», — напоминает Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области.
Заявление можно подать прямо сегодня — на Единый портал государственных и муниципальных услуг. В будни влюбленные могут лично подойти в загс, но только по предварительной записи по телефону.
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