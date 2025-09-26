В Челябинском ЗАГСе молодоженам дарят сертификаты здоровья

Таким образом медики зазывают будущих мам и пап пройти чекап организма

Центр общественного здоровья Челябинска и городская поликлиника № 8 запустили проект для новобрачных: при регистрации брака в ЗАГСе Тракторозаводского района паре вручают «Сертификат здоровья молодой семьи», сообщает Минздрав региона.

Сертификат действует год и позволяет бесплатно пройти:

— общий медосмотр (флюорография, маммография, ЭКГ, тонометрия внутриглазного давления, консультация терапевта и анализы);

— проверку репродуктивного здоровья (для женщин: прием гинеколога, анализы, УЗИ малого таза, тест на ВПЧ; для мужчин: прием уролога и обследования);

— консультацию семейного психолога;

— подготовку к беременности;

— вакцинацию по нацкалендарю.

Проект направлен на укрепление здоровья супругов и подготовку к рождению ребенка.