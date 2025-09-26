Центр общественного здоровья Челябинска и городская поликлиника № 8 запустили проект для новобрачных: при регистрации брака в ЗАГСе Тракторозаводского района паре вручают «Сертификат здоровья молодой семьи», сообщает Минздрав региона.
Сертификат действует год и позволяет бесплатно пройти:
— общий медосмотр (флюорография, маммография, ЭКГ, тонометрия внутриглазного давления, консультация терапевта и анализы);
— проверку репродуктивного здоровья (для женщин: прием гинеколога, анализы, УЗИ малого таза, тест на ВПЧ; для мужчин: прием уролога и обследования);
— консультацию семейного психолога;
— подготовку к беременности;
— вакцинацию по нацкалендарю.
Проект направлен на укрепление здоровья супругов и подготовку к рождению ребенка.