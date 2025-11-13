В челябинском вузе участник СВО открыл фотовыставку «Сила в правде»

Мероприятие прошло в рамках цикла патриотических встреч для будущих педагогов

В челябинском ЮУрГГПУ открылась фотовыставка Сергея Коляскина «Сила в правде». Экспозиция, предоставленная Историческим музеем Южного Урала, стала площадкой для диалога между студентами и участником СВО Иваном Гайдуком. Будущие педагоги смогли не только увидеть выставку, но и лично пообщаться с героем, задав ему вопросы о службе и возвращении к мирной жизни, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

На открытии присутствовали директор координационного центра ЮУрГГПУ Андрей Жуков, участник специальной военной операции и программы «Герои Южного Урала» Иван Гайдук, а также студенты Челябинского педагогического университета.

Андрей Жуков отметил, что выставка является частью системной работы по патриотическому воспитанию.

«Мы проводим цикл мероприятий, знакомя студентов с реальными участниками СВО. Это уже вторая фотовыставка в стенах университета, первая была посвящена Белгороду, который страдает от террористических атак», — поделился подробностями директор центра.





Он подчеркнул, что такая работа позволяет студентам погрузиться в атмосферу происходящего и сформировать верную гражданскую позицию. Иван Гайдук в своем выступлении обратился к будущим педагогам.

«Очень приятно передавать знания и мотивацию ребятам, которые выбрали воспитание подрастающего поколения своей профессией. Герои, которые сейчас на передовой, защищают тех, кого воспитали вы. Самое ценное закладывается педагогами в детских садах и школах», — добавил Иван Гайдук.





После церемонии открытия Иван Гайдук провел для студентов лекцию, в рамках которой рассказал о своей педагогической работе, управленческой программе «Герои Южного Урала» и ее участниках. В ходе живой беседы студенты смогли задать вопросы о том, что чувствуют солдаты перед выполнением боевых задач и после возвращения домой.

Цикл встреч с участниками программы «Герои Южного Урала» продлится в Челябинском педуниверситете до конца ноября.