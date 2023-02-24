«Соответствующие рекомендации учредителя поступили. Торжественная церемония будет проходить по понедельникам, начиная с марта. Формат церемонии с участием студентов и преподавателей еще разрабатывается», — пояснил журналистам издания проректор по воспитательной работе и социальной политике ЮУГГПУ Евгений Жоров.
Напомним, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что учебная неделя в вузах, которые подведомственны министерству просвещения России, будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна, а также с занятия «Разговоры о важном».
Сейчас министерству просвещения России подчиняются 34 педагогических вуза страны, в том числе Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.
Аналогичные церемонии с 1 сентября 2022 года проходят во всех школах России.