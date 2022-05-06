В челябинском вузе откроют лабораторию машинного зрения и слуха

﻿Разработки ученых будут полезны в машиностроении и металлургии

В Южно-Уральском государственном университете откроют две лаборатории: многомасштабного мультифизического моделирования и машинного зрения и слуха. Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в пресс-службе вуза.



«В первой лаборатории будут вестись разработки новых методов, технологий и устройств, которые позволят обнаружить дефекты в оборудовании и изделиях машиностроения и металлургии. Команда второй лаборатории будет сфокусирована на разработке методик создания и проверки цифровых моделей технологических процессов», — рассказали в ЮУрГУ.

Напомним, в университете уже открыты лаборатории перспективных материалов и биомедицины, суперкомпьютерного моделирования, физических исследований, физического моделирования термомеханических процессов и лаборатория «Энергоэффективные технологии в области металлургии и современных материалов».