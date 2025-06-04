В челябинском вузе остаются свободными 150 бюджетных мест для целевиков

Это реальный шанс получить востребованную профессию бесплатно

Южно-Уральский государственный аграрный университет планирует этим летом принять на учебу 252 целевика. Учиться в вузе по направлению работодателя они смогут бесплатно. Пока заняты только около ста целевых мест, 150 еще свободны, сообщает пресс-служба вуза.

Среди программ, по которым смогут обучаться целевики, генетика и селекция, беспилотные авиационные системы, биотехнологии, автоматизация и роботизация, ветеринария, электроснабжение.

«Целевое обучение решает сразу несколько проблем: целевики не участвуют в общем конкурсе, им гарантировано трудоустройство и социальная поддержка, они проходят практику на передовых предприятиях отрасли и получают дополнительную квалификацию», — отмечают в пресс-службе ЮУрГАУ.

Кроме того, студентам с целевым договором проще получить место в общежитии.