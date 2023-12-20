В челябинском УФСБ рассказали о результатах работы в 2023 году

Предварительные итоги подвели в профессиональный праздник сотрудников ведомства

Сегодня, 20 декабря, Федеральной службе безопасности России исполняется 106 лет. В разные годы отечественная спецслужба называлась по-разному, однако ее задачи — обеспечение безопасности государства и стабильности в обществе — никогда не менялись. Ежегодно сотрудники УФСБ России по Челябинской области проводят огромную работу в этом направлении, и 2023 год не стал исключением, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в этом году сотрудники спецслужбы выявили и сорвали замыслы террористических организаций и иностранных спецслужб, изъяли более 120 единиц огнестрельного оружия и 20 тысяч боеприпасов, ликвидировали четыре подпольные мастерские по восстановлению образцов оружия, предотвратили многомиллионные коррупционные преступления, ликвидировали каналы контрабандной поставки военной техники и многое другое.

Также сотрудники ФСБ изъяли более 150 килограммов наркотиков и выявили пять нарколабораторий.

«Положительный результат деятельности УФСБ России по Челябинской области стал возможен благодаря слаженной работе с федеральными, региональными и муниципальными органами власти и управления, взаимодействующими правоохранительными и правоприменительными структурами», — отметили в ведомстве.

В региональном УФСБ подчеркнули, что сотрудники спецслужбы выбрали для себя трудную и ответственную работу и ежедневно они, не жалея сил и даже жизни, берегут нашу страну и общество от внешних и внутренних угроз и защищают основы конституционного строя.

За службу сотрудников спецслужб в их профессиональный праздник поблагодарил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.