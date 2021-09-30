В Челябинском центре занятости в два раза сократили время приема граждан

Хотя количество посетителей увеличилось почти на четверть

В Челябинской области при поддержке Росатома активно реализуется программа «Эффективный регион», с помощью которой можно повысить эффективность государственных услуг. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2021 году для посетителей Центра занятости населения по Тракторозаводскому и Центральному районам установили систему электронной очереди, она позволила четко распределить потоки граждан в зависимости от цели обращения, типа получаемой услуги и других критериев.

Для работодателей в системе электронной очереди выделили отдельный блок.



Для удобства также сделали интуитивно понятную маршрутизацию передвижения в помещении: разместили таблички, указатели, возле кабинетов установили информационные панели для отслеживания электронной очереди.



Разделенный поток посетителей сократил время приема граждан в два раза, что увеличило ежедневное количество получателей услуг на 25%.



«В настоящее время проект “Оптимизация процесса приема граждан в отделе по Тракторозаводскому и Центральному районам“ успешно завершен. Новый клиентоориентированный формат работы позволяет анализировать причины, интенсивность обращения граждан, в том числе наиболее востребованные услуги. Так мы выстраиваем более эффективное взаимодействие между гражданами и работодателями», — рассказала директор Челябинского центра занятости населения Мария Никонова.

Еще одно новшество — внедрение межведомственных запросов в инспекцию федеральной налоговой службы и получение информации о статусе налогоплательщика, регистрации в качестве ИП либо учредителя (участника) юридического лица.



При помощи таких запросов удалось исключить незаконные социальные выплаты гражданам, зарегистрированным в качестве занятых в налоговых органах РФ. К слову, подобные выплаты граждане обязаны возвращать.



Сейчас в Челябинском центре занятости населения планируют оптимизировать работу сервисов и далее создавать комфортные условия для посетителей.

