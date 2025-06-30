В челябинском транспорте внедрили QR‑коды для оплаты проезда

Таблички пока размещены в автобусах, следующих по трем маршрутам

В Челябинске в общественном транспорте начали размещать таблички с QR‑кодами для быстрой оплаты проезда. Как сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров в своем телеграм-канале, новшество позволит избежать очередей у валидаторов.

«Пассажиры могут сразу проходить в салон и оплачивать проезд по QR‑коду — специальные таблички размещены в разных частях транспорта»,— рассказал Александр Егоров.

На сегодняшний день QR-коды размещены в 42 автобусах, следующих по маршрутам № 3, 85 и 141. В ближайшее время они появятся и на других маршрутах.

По словам замминистра челябинского Минстроя, таблички невозможно подменить, поскольку они имеют уникальный код, и водитель на своем смартфоне видит каждую оплату.

Вот так выглядят размещенные в транспорте таблички:

Оплатить проезд можно через банковское приложение или СБПэй, отсканировав QR‑код или поднеся смартфон к NFC‑метке.