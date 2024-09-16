В челябинском суде рассмотрят дело «Богини алиментов»

С иском о защите своих прав потребителя обратилась мать несовершеннолетнего

Челябинка надеялась отсудить гигантские алименты на ребенка с бывшего мужа и нашла в соцсети юриста с ником «Богиня алиментов».

Как говорится в материалах дела, на момент обращения мамочка по решению суда уже получала алименты на содержание ребенка в размере 1/6 части дохода экс-супруга. Кроме того, мужчина ежемесячно дополнительно перечислял 20 тысяч рублей на содержание ребенка.

«На консультации посредством мессенджера WhatsApp „Богиня алиментов“ убедила истицу в возможности взыскания алиментов в размере большем, чем 20 тысяч рублей, рассказывала о положительном результате, приводя примеры из личной судебной практики», — сообщили в суде.

За подготовку и подачу иска предпринимательница взяла с истицы 100 тысяч рублей. В итоге суд вынес решение о взыскании алиментов в сумме 14 тысяч 706 рублей, то есть даже меньше, чем женщина получала до обращения.

Челябинка считает, что юридическая услуга ей оказана некачественно, и требует вернуть уплаченные за нее деньги.