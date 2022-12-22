В челябинском спорткомплексе «Сигнал» появится футбольное поле с подогревом

Реконструкция объекта начнется в 2023 году

«Эти объекты принадлежали предприятию „Сигнал“, и мы вместе с губернатором Алексеем Текслером приложили все силы, чтобы они перешли в собственность города. Инфраструктура, где проводят занятия наши школы, давно нуждалась в обновлении, но мы не могли вкладывать средства в имущество, которое не является муниципальным»,

— рассказала Наталья Котова.

«Все это даст возможность увеличить количество занимающихся здесь детей еще примерно на 650. Этот объект является основным для Ленинского района, и потребность в нем высокая. Все больше челябинцев ведут здоровый образ жизни и хотят, чтобы их дети приобщались к спорту. Это, несомненно, нас только радует, и мы будем и дальше создавать и улучшать всю необходимую спортивную инфраструктуру»,

— отметила Наталья Котова.