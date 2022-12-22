Глава Челябинска Наталья Котова рассказала о том, что в следующем году стартует реконструкция спорткомплекса «Сигнал». Объект был построен еще в 1946 году и нуждается в преобразованиях, сообщает администрация Челябинска.
В спорткомплексе «Сигнал» функционируют ледовый дворец, хоккейная школа и дворец спорта со спортивным ядром. Более двух тысяч юных спортсменов занимаются футболом, хоккеем, тхэквондо.
«Эти объекты принадлежали предприятию „Сигнал“, и мы вместе с губернатором Алексеем Текслером приложили все силы, чтобы они перешли в собственность города. Инфраструктура, где проводят занятия наши школы, давно нуждалась в обновлении, но мы не могли вкладывать средства в имущество, которое не является муниципальным», — рассказала Наталья Котова.
Глава города пояснила, что планируется построить новые объекты на территории спорткомплекса. Со временем здесь появятся здание с раздевалками, душевыми и туалетами, футбольное поле с подогревом. Также сделают каркасно-тентовую конструкцию с мини-футбольным полем: можно будет заниматься на улице даже зимой.
«Все это даст возможность увеличить количество занимающихся здесь детей еще примерно на 650. Этот объект является основным для Ленинского района, и потребность в нем высокая. Все больше челябинцев ведут здоровый образ жизни и хотят, чтобы их дети приобщались к спорту. Это, несомненно, нас только радует, и мы будем и дальше создавать и улучшать всю необходимую спортивную инфраструктуру», — отметила Наталья Котова.
Кроме того, часть работ пройдет и в ледовом дворце. В нем установят новое освещение катка и заменят хоккейный корт и ледовую площадку.
Напомним, что в Миассе прошло торжественное открытие первого муниципального спортивно-оздоровительного центра. Жители города начнут тренировки в нем уже в следующем году.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес