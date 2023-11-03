В челябинском сквере к Новому году посадили семиметровую ель

Хвойное дерево станет главным праздничным украшением Калининского района

В Калининском районе Челябинска высадили крупную ель. Семиметровая хвойная красавица появилась в сквере на улице 40-летия Победы, расположенном между улицами Братьев Кашириных и Университетская Набережная, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава района Владимир Шамне рассказал, что ель станет главным праздничным символом Нового года и ее будут особенно беречь: в ближайшее время вокруг дерева установят дополнительное укрепление — растяжку, которую украсят флажками.

Добавим, сквер на улице 40-летия Победы — общественное пространство, благоустройством которого власти активно занимались в прошлом году. Сегодня это уютная прогулочная территория, которой вскоре добавят деталей: здесь появятся малые архитектурные формы, спортивное оборудование, а площадки оборудуют безопасным резиновым плиточным покрытием.

Автор: Алена Бороденок