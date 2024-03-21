В челябинском СИЗО осужденным рассказали о творчестве Тютчева и Пушкина

Там отметили Всемирный день поэзии

В челябинском СИЗО № 3 провели творческий конкурс, посвященный Всемирному дню поэзии. Осужденные прочитали свои любимые стихотворения, а также узнали о биографиях известных поэтов — Александра Пушкина, Марины Цветаевой, Федора Тютчева, Сергея Есенина, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

В конкурсе в честь праздника участвовали мужчины и женщины из отряда по хозяйственному обслуживанию. Многие их них сами пишут стихи. Осужденные прочитали свои любимые произведения и свои работы. Некоторые участники конкурса декламировали стихи под гитару.

Победительница отборочного этапа Всероссийского конкурса «Калина Красная» исполнила авторскую композицию, которая включила в себя стихи, мелодию и вокал.

«Именно она и стала победительницей поэтического конкурса», — сказали в пресс-службе.