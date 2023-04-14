Год назад под окнами областной детской больницы, где лежат онкобольные дети, начали разбивать Сад жизни. Здесь сажают деревья в честь ребят, победивших тяжелых недуг, и в благодарность челябинским медикам. Благотворительное движение «Искорка Фонд» приглашает челябинцев на субботник, который будет предшествовать высадке новых растений.«Только представьте: лечение рака длится не менее одного года. Все это время ребенок проводит в медучреждении. Единственная связь с внешним миром — это окно. Поэтому мы стараемся озеленить территорию клиники», — говорит директор «Искорки» Татьяна Сачко.
В прошлом году волонтеры высадили в саду фруктовые деревья и кустарники. Теперь хотят отсыпать дорожки, поставить скамейки, топиарные фигуры и даже установить небольшой фонтан. Сейчас «Искорка» ищет человека, который поможет нарисовать проект дальнейшего благоустройства Сада жизни.
А уже в субботу, 15 апреля, на территории сада нужно убрать листву, подрыхлить растения, подготовить лунки для новых кустарников, посадить цветы.
Субботник начнется в 10:00 и продлится около двух часов. Волонтеров будут ждать возле храма напротив центра онкологии и ядерной медицины. С собой по возможности необходимо взять перчатки и садовые инструменты. Если у вас есть саженцы или семена, которые вы готовы преподнести в дар, приносите их тоже. После субботника пройдет традиционное чаепитие.