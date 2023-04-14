В челябинском Саду жизни пройдет субботник — нужны волонтеры

Активисты движения «Искорка» создают сквер под окнами клиники, где лежат онкобольные дети

Год назад под окнами областной детской больницы, где лежат онкобольные дети, начали разбивать Сад жизни. Здесь сажают деревья в честь ребят, победивших тяжелых недуг, и в благодарность челябинским медикам. Благотворительное движение «Искорка Фонд» приглашает челябинцев на субботник, который будет предшествовать высадке новых растений.

«Только представьте: лечение рака длится не менее одного года. Все это время ребенок проводит в медучреждении. Единственная связь с внешним миром — это окно. Поэтому мы стараемся озеленить территорию клиники»,

— говорит директор «Искорки» Татьяна Сачко.

В прошлом году волонтеры высадили в саду фруктовые деревья и кустарники. Теперь хотят отсыпать дорожки, поставить скамейки, топиарные фигуры и даже установить небольшой фонтан. Сейчас «Искорка» ищет человека, который поможет нарисовать проект дальнейшего благоустройства Сада жизни.

А уже в субботу, 15 апреля, на территории сада нужно убрать листву, подрыхлить растения, подготовить лунки для новых кустарников, посадить цветы.

Субботник начнется в 10:00 и продлится около двух часов. Волонтеров будут ждать возле храма напротив центра онкологии и ядерной медицины. С собой по возможности необходимо взять перчатки и садовые инструменты. Если у вас есть саженцы или семена, которые вы готовы преподнести в дар, приносите их тоже. После субботника пройдет традиционное чаепитие.