В Челябинске в Саду Победы завершилась масштабная реставрация мемориала, посвященного работникам тракторного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник, открытый еще в 1975 году, вновь приобрел торжественный облик, сообщает пресс-служба администрации города.
В ходе реставрационных работ специалисты провели комплекс мероприятий:
- восстановили центральную и боковые стелы;
- заменили гранитную облицовку постамента;
- очистили главный обелиск, выполненный в форме штыков — символический образ воинской доблести и памяти.
Особая ценность мемориала — мраморные плиты, на которых высечены имена 1 597 героев‑тракторостроителей. Каждое из этих имен — напоминание о подвиге тружеников тыла, чей вклад в Победу невозможно переоценить.
Отреставрированный памятник стал не просто обновленным архитектурным объектом, а символом благодарности потомков. Он укрепляет связь поколений, напоминая о цене, которую заплатила страна за мир и свободу.
Теперь мемориал вновь готов принимать посетителей — ветеранов, их потомков, школьников и всех, кто приходит почтить память героев. Реставрация памятника — важный шаг в сохранении исторической памяти и уважении к подвигу предшественников.