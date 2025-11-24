В челябинском Саду Победы завершили реставрацию памятника тракторозаводцам

Мемориал посвящен героям Великой Отечественной войны

В Челябинске в Саду Победы завершилась масштабная реставрация мемориала, посвященного работникам тракторного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник, открытый еще в 1975 году, вновь приобрел торжественный облик, сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе реставрационных работ специалисты провели комплекс мероприятий:



восстановили центральную и боковые стелы;

заменили гранитную облицовку постамента;

очистили главный обелиск, выполненный в форме штыков — символический образ воинской доблести и памяти.

Особая ценность мемориала — мраморные плиты, на которых высечены имена 1 597 героев‑тракторостроителей. Каждое из этих имен — напоминание о подвиге тружеников тыла, чей вклад в Победу невозможно переоценить.

Отреставрированный памятник стал не просто обновленным архитектурным объектом, а символом благодарности потомков. Он укрепляет связь поколений, напоминая о цене, которую заплатила страна за мир и свободу.

Теперь мемориал вновь готов принимать посетителей — ветеранов, их потомков, школьников и всех, кто приходит почтить память героев. Реставрация памятника — важный шаг в сохранении исторической памяти и уважении к подвигу предшественников.