В челябинском Саду Победы пройдет празднование старого Нового года. Праздничные гуляния начнутся 13 января в 12:00 около главной сцены. Вход на мероприятие свободный.

На празднике состоятся массовые катания с горки и веселые эстафеты. Также пройдут забеги по зимним видам спорта на санках, ледянках, лыжах.

Напомним, что в выходные дни, 13 и 14 января, в Челябинской области ожидается ветреная и холодная погода. Местами пройдут снег и метели. Поэтому челябинцам рекомендуют надевать теплую одежду, шапки, варежки и шарфы.