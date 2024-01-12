В челябинском Саду Победы пройдет празднование старого Нового года. Праздничные гуляния начнутся 13 января в 12:00 около главной сцены. Вход на мероприятие свободный.
На празднике состоятся массовые катания с горки и веселые эстафеты. Также пройдут забеги по зимним видам спорта на санках, ледянках, лыжах.
Напомним, что в выходные дни, 13 и 14 января, в Челябинской области ожидается ветреная и холодная погода. Местами пройдут снег и метели. Поэтому челябинцам рекомендуют надевать теплую одежду, шапки, варежки и шарфы.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Прими меня таким Происшествия Свободный лед СВОи герои Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города