В челябинском роддоме женщине одновременно провели три операции

Вместе с кесаревым команда врачей еще решила проблему пациентки с грыжей брюшной стенки

В роддоме ОКБ-2 Челябинска женщине одновременно с кесаревым сечением провели еще две операции. Такое комбинированное вмешательство позволило минимизировать риски мамы и ребенка, а также сохранить для них качество жизни, сообщает пресс-служба Минздрава.

Вместе с кесаревым маме провели также метропластику (пластику матки) и герниопластику (пластику вентральной грыжи с установкой сетчатого протеза).

«Удалось сохранить пациентке матку и избежать проведения повторного грыжесечения и анестезии. То есть сохранить качество жизни маме», — объясняет главврач ОКБ-2 Максим Угнивенко.

Такое сочетание хирургических процедур является большой редкостью и требует высокого уровня профессионализма от всей медицинской бригады, отмечают в ведомстве.

Сейчас пациентка уже дома, чувствует себя хорошо.