В челябинском роддоме осенью родилась девочка‑богатырь весом 5,14 кг

Она появилась на свет 30 октября

В роддоме клиники ЮУГМУ самым крупным ребенком осени стала юная челябинка весом 5,14 килограмма и ростом 59 сантиметров. Она родилась 30 октября, рассказали в родильном доме.

В семье девочка уже третий ребенок, причем ее сестра и братик тоже были крупными: девочка при рождении весила 3,65 кг, мальчик — 4,95 кг. При этом мама ростом всего 150 сантиметров, зато папа высокий.

А самым маленьким ребенком осени в клинике стала девочка весом всего 980 граммов. Всего за последние три месяца в роддоме родился 571 малыш, в том числе двойни: четыре — мальчишек, пять — девочек, а также пять королевских двоен.

Кстати, самыми оригинальными именами в роддоме стали Даниэль, Мартин, Добрыня, Батыр Первый, Аниса, Паулина, Арианна, Селеста Никитична.