В челябинском приюте кошка усыновила крошечного бельчонка

Горошинка теперь воспитывает трех детенышей

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Кошка Горошинка стала приемной матерью для бельчонка, которого нашли в Озерске. Маленького и еще слепого осиротевшего грызуна неравнодушные жители привезли в челябинский приют «Спаси меня». Там малыша под опеку взяла шотландская вислоухая. Трогательной историей поделился зоозащитник Карен Даллакян.

Сейчас десятилетняя Горошинка выкармливает не только своих двух котят, но и бельчонка. Малыш окреп, привязался к маме и быстрее своих братьев пробивается к молоку. А кошка прячет от посторонних глаз дикого зверька в своей шерсти и вылизывает вместе с другими детьми.

Еще одной приемной мамой для бельчонка стала коза — ее молоком подкармливают грызуна, потому что кошачье недостаточно жирное. Козу доят два раза в день, чтобы зверек набрал нормальный вес.