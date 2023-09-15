В челябинском поселке жители два месяца набирают холодную воду в тазы и ведра

О горячем водоснабжении горожанам и не приходится мечтать

С целым ворохом коммунальных проблем ежедневно вынуждены бороться жители поселка Стройгородок-2 в Челябинске. Он находится в небольшом отдалении от новостроек в микрорайоне Чурилово, но его жилищный фонд разительно отличается от многоэтажек. Главный нерешенный вопрос — отсутствие нормального водоснабжения. Горожане вынуждены вставать рано утром, чтобы тоненькой струйкой наполнить емкости для готовки еды и стирки, а о горячей воде и говорить не приходится. Коммуникации давно проржавели, но местная управляющая компания ограничивается латаниями дыр. Жилье признано аварийным, однако расселить его досрочно еще не удалось. Подробности и ответы властей — в материале медиахолдинга «Первый областной».

«У нас накопилась куча проблем в поселке. Напора воды нет, бежит тоненькой струйкой. На первом этаже еще можно набрать трехлитровую банку за 20—30 минут, а на втором — набрать вообще невозможно. С горячей водой то же самое, что и с холодной. В подвал не зайти, так как там стоит вода. В мае прорвало трубу отопления, но до сих пор ее не сделали. Звоним в управляющую компанию, а там говорят, что заварят трубу только тогда, когда дадут отопление. Нужна им какая-то комиссия. Крыши бегут во всех домах. Никто на нас внимания не обращает!» — говорит жительница дома № 1 на улице Стройгородок-2 Надежда Худякова.





Людей отфутболивают в разные инстанции, а звонки в «управляйку» стали настолько частыми, что там предпочли отключить телефоны. Кстати, возле домов, по словам жильцов, ни разу не убирали траву. Говорят, что пока везет с погодой, но когда растительность высохнет, то любой окурок или детская шалость с огнем могут стать причиной серьезного пожара. Согласно данным из открытых источников, здания возвели в 1954 году, они были признаны аварийными. Только вот расселения здесь все никак не дождутся, хотя один из домов все же переселили. Комиссия, которая может сдвинуть сроки переезда, так и не приехала.

Пока же жителям приходится вставать ранним утром, чтобы тоненькой струйкой воды набрать тазы и ведра. Стирать приходится на руках, так как машинки просто не работают при таком слабом напоре. Отдельная история — подвал. Трубы отопления практически сгнили, а единственное достижение работников «управляйки» — замена пары метров самых ржавых коммуникаций. Жители опасаются, что могут остаться без тепла в грядущую зиму. Трубы канализации текут и подвешены на веревки.





«В настоящее время общедомовое имущество находится в рабочем состоянии, повреждения отсутствуют. При возникновении аварийных ситуаций — устраняются незамедлительно. Многоквартирный дом № 6 по улице 2-й Стройгородок расселен четыре года назад. Многоквартирный дом № 2 по этой же улице — в процессе расселения», — говорится в ответе на запрос от управляющей компании «МирКомфорта».





Что касается водоснабжения, то в пресс-службе администрации Челябинска ответили, что слабое давление воды связано с работами по капремонту водопровода. Силами МУП «ПОВВ» работы выполняются без отключения потребителей, но завершить их планируют лишь к 26 сентября. Только после этой даты давление воды будет восстановлено до нормы. По горячей воде ответили, что с 25 июля по 8 августа проводилась опрессовка сетей, которые находятся в зоне ответственности РЖД.





«Участок тепловой сети по указанным адресам силами АО „РЖД“ был выведен из работы для проведения внепланового ремонта с 19:30 18 августа до 10:40 5 сентября. В настоящее время тепловые сети находятся в технически исправном состоянии, горячее водоснабжение восстановлено», — заявили в мэрии.