В челябинском поселке установят новый канализационный коллектор

Его строительство позволит решить проблему затоплений, от которых местные жители страдают уже несколько лет

В Первом Плановом поселке в Ленинском районе Челябинска к концу сентября построят новый канализационный коллектор. Это поможет местным жителям избежать затоплений во время дождей и паводков, от которых они страдают уже несколько лет. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Проектные работы управление капитального строительства выполнило в 2019 году. В июне текущего года подрядчик ООО «Подземные коммуникации» приступил к строительству канализационного коллектора. Завершить работы планируется до 30 сентября 2021 года. Строительство проходит в рамках муниципальной программы «Капитальное строительство в городе Челябинске».

«Жители улиц Барановической, Эстонской и Толстого не первый год страдают от затоплений во время дождей и весенних паводков. Вода поднимается из ливневой канализации и затопляет участки. Строительство канализационного коллектора позволит решить многолетнюю проблему водоотведения»,— отмечают в пресс-службе городской мэрии.

Жителей поселка, чьи дома попадают в зону строительных работ, просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.