В челябинском поселке третий день вода из трубопровода заливает дорогу

В МУП «ПОВВ» пообещали решить проблему

Жительница поселка Дубровка—Челябинская рассказала в соцсети, что уже третий день на одной из улиц вода из трубопровода выливается на дорогу. По словам женщины, МУП «ПОВВ», которое обеспечивает в поселке водоснабжение, отказалось проводить ремонт из-за отсутствия техники. Корреспондент ИА «Первое областное» получил комментарий от представителя предприятия.

Автор сообщения Ирина Глущенко к своей жалобе прикрепила видео, на котором видно довольно широкий ручей, бегущий из-под земли.

Начальник МУП «ПОВВ» Ирина Нафтолина в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» подтвердила, что повреждения на участке есть. По ее словам, сейчас в Дубровке—Челябинской находится бригада и проводит подготовительные работы, чтобы завтра можно было провести ремонт с привлечением техники.

«Потребителей уже предупредили о плановом отключении. Если сегодня к концу дня почувствуем, что ситуация ухудшилась, то будем принимать еще какие-то меры. Мы держим эту ситуацию на контроле и завтра все будет решено», — заверила Ирина Нафтолина.