В челябинском поселке Смолино появился сквер с тренажерами и USB-станциями

Официальное открытие пространства запланировано на 3 сентября

В Челябинске в поселке Смолино завершили работы по обустройству сквера на месте пустыря в районе домов №№ 18А и 14Б в переулке Дачном. Там проложили пешеходные дорожки, установили урны, скамейки и качели, а также обустроили детскую и спортивную площадки, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Обустроены детская и спортивная площадки с травмобезопасным резиновым покрытием, зоны тихого отдыха. Для любителей активного образа жизни подрядчик установил разнообразные силовые тренажеры и памп-трек»,— рассказали в мэрии.

Также в сквере установили три USB-станции, с помощью которых можно зарядить телефон или электросамокат.

Новое общественное пространство получилось не только удобным, но и «зеленым»: тут и полноразмерные рябины, и шаровидные ивы, и множество декоративных кустарников.

Следить за порядком в сквере будет система видеонаблюдения.

Работы прошли в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Официальное открытие территории запланировано на вторник, 3 сентября.