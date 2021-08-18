В челябинском поселке Колупаевка завершается ремонт дорог

Публикуем полный список отремонтированных улиц

В челябинском поселке имени Урицкого, также известном как Колупаевка, завершается ремонт основных дорог и обустройство тротуаров. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска. Эти дороги — очень важная автомобильная связка. По ним можно проехать от АМЗ до железнодорожного вокзала или Ленинского района.

Уже сейчас отремонтированы улица Рылеева — от Блюхера до Профинтерна, улица Салтыкова — от Блюхера до Профинтерна, а также улица Профинтерна — от Салтыкова до Федорова с выходом на Доватора.

В данный момент заключается контракт на ремонт улицы Карпинского.

Напомним, в Челябинске определили список дорог для ремонта в 2022 году. ИА «Первое областное» опубликовало полный список улиц, которые обновят по нацпроекту в следующем сезоне.

Недавно Алексей Текслер посетил Копейск. Губернатор пообещал помочь местным властям в строительстве дорог.

В прошлом месяце глава Златоуста анонсировал дорожный ремонт с гарантией в четыре года. По словам мэра, работы будут завершены уже в этом году.



