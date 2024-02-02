В челябинском поселке Каштак появится уличное освещение

На нескольких улицах уже проложен кабель и установлены светильники

В поселке Каштак в Металлургическом районе Челябинска восстанавливают уличное освещение. Всего будет проложено около 2 тысяч метров кабеля, установлено порядка 50 фонарей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, работы по восстановлению линии наружного освещения и монтажу электрооборудования уже выполнены на нескольких улицах.

«По Тургоякской проведен монтаж 200 метров кабеля, установлены 7 светильников, на Соколинке (500 м кабеля, 12 светильников), Аргазинской (150 м кабеля, 5 светильников) и на Сахалинской, на подходах к детсадам № 36 и 150 (350 м кабеля, 7 светильников)», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются работы на улице Санаторной, где будут установлены 13 фонарей, проложено 550 метров кабеля СИП и смонтирован пункт включения.





Также планируется организация линии освещения на улице Детский Санаторий с соединением с улицами Сосновая Роща и Конноспортивной.

Напомним, ранее поселок Каштак неоднократно оставался в полной темноте.