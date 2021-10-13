В челябинском поселке к газу подключат более 60 частных домов

В Советском районе завершают строительство газопровода

В Советском районе Челябинска завершают строительство газопровода в поселке Ухановка. В среду, 13 октября, стройплощадку посетили генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» Владимир Серадский, глава района Владислав Макаров, а также депутаты Александр Мотовилов и Виталий Паутов.

Ранее Ухановка была садоводческим товариществом, но со временем получила статус индивидуального жилищного строительства — так образовался поселок. Теперь необходимо газифицировать 67 домовладений.

«В ходе строительства газопровода возникли сложности: при пересечении железнодорожных путей и нефтепровода потребовались дополнительные согласования. Тем не менее, мы рассчитываем, что дома жителей Ухановки будут подключены к газу в установленные сроки — уже в ноябре», — подчеркнул Владимир Серадский.

Он также напомнил, что с 18 октября вступают в силу нормативно-правовые акты, которые регламентируют правила подключения жилых домов и других объектов капитального строительства к газораспределительным сетям. Чтобы получить газ, необходимо подать заявку на сайте газораспределительной организации или лично в офисе. Также можно подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или с помощью портала единого оператора газификации.

«Советский район насчитывает 15 поселковых территорий — это больше, чем в каком-либо другом районе города, поэтому для нас такие проекты особенно актуальны», — прокомментировал глава района Владислав Макаров.

Напомним, в Челябинской области действует дополнительная мера социальной поддержки в связи с установкой внутридомового газового оборудования. Южноуральцам компенсируют затраты на его покупку и установку, но не более 60 тысяч рублей. На сегодня выплаты направили 31 человеку, сообщили в региональном Минсоце.