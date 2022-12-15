В челябинском поселке Федоровка завершают ремонт дома культуры «Бригантина»

Под крышей учреждения работает 19 секций

ДК «Бригантина» в Советском районе Челябинска не ремонтировали с 1995 года. В 2020-м началось долгожданное обновление. Тогда заасфальтировали площадь перед Домом культуры и подъездные пути к нему. После начали ремонт внутри здания. Работы в концертном зале почти завершены, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Значительные изменения коснулись зрительного зала ДК. Уже отремонтированы стены, смонтированы пожарная сигнализация и системы отопления, пандус для маломобильных граждан. В зале скоро установят комфортные кресла, светодиодный экран, световое и звуковое оборудование, а также двери.





Новый пол помещения покроют ковролином, а на сцене уложат специальный износостойкий линолеум. Само место для выступлений тоже обновили — увеличили глубину, установили новые занавес и кулисы.

Все оставшиеся работы планируют завершить к Новому году. Далее в планах руководства ДК — ремонт кровли, фасада и внутренних помещений.





Дом культуры «Бригантина» — единственный в поселке Федоровка, и он востребован у местных жителей. В ДК работает 19 секций, которые посещают 350 человек, в том числе 280 детей.