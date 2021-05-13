В челябинском поселке АМЗ в 2021 году построят новый сквер

На территории появится детская площадка, лавочки, освещение и озеленение

В Челябинске начинаются работы по благоустройству общественных пространств. В поселке АМЗ Советского района Челябинска построят новый сквер возле детской поликлиники. На улице Кузнецова установят детскую площадку с качелями и лавочки с навесами, освещение и высадят кустарники и цветы.

Ранее администрация Советского района Челябинска рассказывала о планах по благоустройству нового сквера возле детской поликлиники, которая в скором времени откроется в поселке АМЗ на месте молочной кухни по улице Кузнецова, 10.

Предварительный проект доработали, и концепция существенно поменялась. Поэтому жителям представили окончательный вариант, который попадет в аукционную документацию.

Всего на содержании Советского района Челябинска находится 28 общественных пространств, из них 27 скверов и один пляж.

«Два места отдыха горожан благоустроят по программе „Формирование комфортной городской среды“ и четыре площадки в поселках Советского района отремонтируют за счет средств бюджета. Это скверы в поселке АМЗ, Исаково, Новосинеглазово и Мебельном поселке. Всего в Советском районе 15 поселков и люди все хотят пользоваться скверами в шаговой доступности. Поэтому есть задача нарастить в поселковых территориях общественные пространства», — рассказал ранее глава Советского района Владислав Макаров.

Кроме того, жители Челябинской области уже сейчас могут выбрать места отдыха, которые в районах благоустроят в 2022 году. Голосование на сайте продлится до 30 мая. В голосовании могут принять участие все жители региона старше 14 лет.

Сделать выбор можно несколькими способами: непосредственно на платформе, авторизовавшись через личный кабинет «Госуслуги» или по номеру телефона, а также с помощью волонтеров, которые ежедневно работают в крупных торговых комплексах и МФЦ в каждом из муниципалитетов.