В челябинском педуниверситете выбрали ректора

Должность осталась за Александром Кузнецовым

Исполняющий обязанности ректора ЮУрГГПУ и бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов стал главой вуза. Он победил в выборах, получив 72 голоса. Об этом сообщает управление по связям с общественностью университета.

«Дорогие коллеги, спасибо большое за оказанное мне доверие! Я благодарю и делегатов конференции, и весь коллектив, который вы представляете. Большое спасибо Алексею Николаевичу, Евгению Анатольевичу и всем сотрудникам, с которыми я работал в качестве исполняющего обязанности ректора. Только общими усилиями, слаженной работой коллектива мы сможем привести вуз к позитивным изменениям. Очень рассчитываю на вашу помощь. Еще раз большое всем спасибо!»— заявил Александр Кузнецов.

На пост ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета претендовал также проректор по воспитательной работе и социальной политике Евгений Жоров. Его поддержали пять участников конференции. Недействительных бюллетеней не было, отмечают в вузе.





В тайном голосовании участвовали 77 человек — это преподаватели, сотрудники и студенты. Результаты выборов направят министерству просвещения РФ. Там должны утвердить кандидатуру Александра Кузнецова.

По данным управления по связям с общественностью ЮУрГГПУ, Александр Кузнецов в 1986 году окончил исторический факультет ЧелГУ по специальности «история». В 1992—2005 годах работал директором челябинской школы № 41. В 2005 году стал кандидатом педагогических наук с диссертацией «Организационно-педагогические основы демократического, государственно-общественного управления общеобразовательным учреждением». В 2005—2010 годах возглавлял управление по делам образования администрации Челябинска, а в 2010—2023 годах был министром образования и науки Челябинской области. С 15 июня 2023 года исполнял обязанности ректора ЮУрГГПУ.