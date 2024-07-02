В челябинском педуниверситете представили нового ректора

Им стал экс-министр образования и науки Челябинской области

Александр Кузнецов отбросил приставку «и. о.» и официально стал ректором ЮУрГППУ. Торжественно представил нового руководителя педагогическому составу губернатор Челябинской области Алексей Текслер. За церемонией наблюдал наш корреспондент.

Кандидат педагогических наук Александр Кузнецов исполнял обязанности руководителя вуза с 15 июня 2023 года. Официально в права ректора он вступил сегодня, 2 июля. По словам Александра Кузнецова, университет ждут новые задачи, особенно в преддверии столетнего юбилея, который состоится через 10 лет, но к которому необходимо готовиться уже сейчас.

«Я глубоко признателен за доверие, которое мне было оказано, возглавить наш Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Наш вуз тесно сопряжен с историей Челябинской области и по праву носит высокое звание и орден „Знак почета“, который был присвоен к пятидесятилетию университета», — отметил Александр Кузнецов.

Вместе с научным советом ректор принял новую программу развития на пятилетний срок, где центральной задачей стоит увеличение числа студентов университета с целью подготовки большего числа педагогических кадров. Также сейчас идет модернизация образовательной программы: уже с 1 сентября этого года в пилотном режиме в университете запустят программы педагогического профессионалитета.

«Суть программ будет состоять в том, чтобы старшекурсники как можно раньше выходили на рабочие места. Этого нам не хватало еще в предыдущие периоды, и этим сейчас мы будем плотно заниматься», — отметил Александр Кузнецов.

С вступлением в должность ректора поздравил губернатор Алексей Текслер. Он подчеркнул, что педагогический университет славится сильным коллективом и талантливыми студентами, на сегодняшний день вуз — основной центр подготовки педагогических кадров для всей области.

«Александр Игоревич год исполнял обязанности ректора. Знаю, что вы сразу вошли в курс дела, наладили коммуникации с федеральным министерством, реализовали новые проекты. Александр Игоревич, знаю и ценю вас как опытного руководителя, профессионала в системе образования и науки. Желаю, чтобы на посту ректора педагогического вуза все ваши профессиональные способности и личные таланты раскрылись в полной мере», — отметил Алексей Текслер.

Также губернатор познакомился с передовыми направлениями вуза: осмотрел технопарк, пообщался с преподавателями, оценил потенциал астрономической обсерватории университета и посетил приемную комиссию, где отметил высокий поток абитуриентов.

«Вы готовите учителей, а учителя готовят школьников к взрослой жизни. Они — будущее нашего региона, нашей страны», — подчеркнул губернатор.