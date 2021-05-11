В челябинском парке зацвела сакура

В этом году дерево зацвело раньше обычного

В челябинском Городском саду имени Пушкина зацвела сакура. Как сообщили в пресс-службе управления культуры администрации Челябинска, в этом году она зацвела на неделю раньше, чем обычно, из-за высоких температур.

«В 26 раз зацвела сакура. Это гордость и достопримечательность парка. Но цветет сакура недолго, пройдет всего пять дней, как эти прекрасные цветы начнут облетать от малейшего дуновения ветра»,— сообщили в управлении.

Напомним, в этом году в связи с теплыми температурами в национальном парке «Таганай» раньше срока зацвели первые ветреницы, или, как их называют в народе, подснежники. Первые цветы были замечены уже 12 апреля, тогда как обычно они расцветают в конце второго весеннего месяца.