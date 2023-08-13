В челябинском парке Тищенко проведут санитарную обрезку деревьев

Взамен власти пообещали высадить хвойные и лиственные породы

Сегодня, 13 августа, в Челябинске в парке «Металлург» имени Тищенко вырубят аварийные и погибшие деревья. Как сообщили в пресс-службе городского управления культуры, взамен будут высажены молодые лиственные и хвойные породы.

«Все работы ведутся на основании актов обследования и разрешений, выданных управлением экологии и природопользования администрации Челябинска»,— уточнили в управлении.

Кроме того, в парке в рамках очередного этапа благоустройства проведут санитарную и формовочную обрезку деревьев, что улучшит общий вид и повысит безопасность гостей парка.

Ранее власти Челябинска сообщали о вырубке более 130 сухостойных деревьев в разных районах города. Работы проведут до конца лета.