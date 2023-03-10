В челябинском парке «Россия — моя История» пройдет молодежный брейн-ринг по Достоевскому

Организатор — епархия РПЦ, игру проведет доцент московского Литературного института имени Горького

Челябинская епархия Русской Православной церкви приглашает молодежь Челябинска на интеллектуальную игру в мультимедийный парк «Россия — Моя история». 12 марта доцент Литературного института имени Горького Сергей Арутюнов проведет брейн-ринг на тему «Достоевский и вера», сообщает пресс-служба епархии.



Игра — одно из мероприятий, посвященных Дню православной книги в Челябинской области. Организаторами выступили Челябинская митрополия РПЦ и областная универсальная научная библиотека. Помощь также оказал Издательский совет Русской Православной церкви.

Брейн-ринг «по Достоевскому» проведет специалист Издательского центра РПЦ, доцент Литинститута имени Горького Сергей Арутюнов. Начало игры — в 15 часов. В епархии обещают: будет познавательно и интересно.