В челябинском парке реконструируют площадку «Гулливер» к августу 2025 года

Сроки работ увеличены из-за дождей

В Челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина площадку «Гулливер» откроют в августе 2025 года. Новые сроки завершения работ были озвучены сегодня в ходе рабочей поездки врио главы Челябинска Алексея Лошкина.

«Сегодня встретился с подрядчиками, которые занимаются реконструкцией площадки „Гулливер“ в парке Гагарина. Работы идут, однако сроки их окончания сдвинулись. Причины в целом объективные — прошедшие затяжные дожди, трудности с прокладкой коммуникаций в скальном грунте и другие», — сообщил Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.

К концу декабря в парке появится новый каток.





На одной из главных аллей, идущей ближе к улице Коммуны, в этом году будет уложено морозильное оборудование. Кататься можно будет даже при небольших плюсовых температурах.

Сроки завершения реконструкции площадки в ПКиО Алексей Лошкин взял под личный контроль.