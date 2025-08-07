В челябинском парке «Плодушка» создали новое пространство для прогулок и отдыха

Здесь завершается очередной этап благоустройства

Новые пешеходные зоны, места для отдыха и молодые деревья и кустарники — так в 2025 году обновилась монастырская заимка «Плодушка» в Ленинском районе Челябинска. Прямо сейчас завершается благоустройство исторического ландшафта в границах улиц Энергетиков, Гранитной, Агалакова и Бобруйской. Как уже изменился парк, рассказали в мэрии.

Это не первый раз, когда территория выигрывает в голосовании по выбору мест для благоустройства. Сами жители района решили, что заимка должна превратиться в комфортный оборудованный парк.

В этом году в «Плодушке» появились новые широкие тропинки, уличное освещение, видеонаблюдение, скамейки и урны. Дополнительно здесь высадили деревья, кустарники и многолетние растения.

«Это место исторически было центром притяжения. И вот уже несколько лет, шаг за шагом, парк преображается, приобретает новый вид, сохраняя свой смысл. Теперь здесь комфортно гулять в любое время суток, в любой сезон», — отметил глава города Алексей Лошкин.

В этом году челябинцы вновь проголосовали за благоустройство в Ленинском районе именно этой заимки, поэтому в 2026 году работы по модернизации «Плодушки» продолжат. В планах открыть здесь спортивную и прогулочную зоны отдыха и малые архитектурные формы для детей.

Новый сквер также появился вблизи от парка, на Агалакова, 50, где раньше располагалась незаконная стоянка, по которой бегали бродячие собаки и пугали местных жителей. Сейчас здесь можно спокойно прогуляться или позаниматься на тренажерах.

