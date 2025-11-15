В челябинском парке Гагарина заработает первый на Урале паровой фонтан

Его уже протестировали

В челябинском парке Гагарина на детской площадке Гулливер в 2026 году откроют пешеходный и паровой фонтаны. Пока на улице тепло, их протестировали, сообщили в пресс-службе администрации города.

У пешеходного фонтана будут яркая цветная подсветка и высота струй почти три метра.

«Второй фонтан — паровой. Это мировой тренд, которого на Урале еще не было. Он оснащен мерцающей белой подсветкой. Эффект пара будет создавать настоящую сказку в вечернее время»,— сообщили в мэрии.

Среди водных и паровых струй можно будет спокойно гулять благодаря противоскользящей плитке.

В целом масштабная реконструкция площадки подходит к концу. Там будут не только фонтаны, но и новые аттракционы, и игровые зоны с кинетическим песком.