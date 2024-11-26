В челябинском парке Гагарина зальют каток на аллее

На время работы пешеходную дорожку перекроют

Сегодня, 26 ноября, в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина началась подготовка к заливке катка, сообщили в администрации парка.

«Также начались работы по укладке основания для пункта проката. Наши сотрудники уже активно занимаются очисткой аллеи, чтобы подготовить ее к грядущим изменениям. Вдоль аллеи проходит пешеходная тропа, на которой устанавливают гирлянды», — рассказали в администрации.

О дате открытия катка ИА «Первое областное» сообщит позже.

А в парке Терешковой кататься на коньках можно будет уже 30 ноября.