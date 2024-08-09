В челябинском парке Гагарина вспомнят о лучших дворовых играх детства

Взрослые и малыши сыграют в «вышибалы», «классики» и «резиночки»

В предстоящее воскресенье, 11 августа, в Парке культуры и отдыха имени Гагарина в третий раз состоится фестиваль дворовых игр. В этом году фестиваль будет посвящен Году семьи, рассказали в мэрии.

Спортивная и развлекательная программа будет состоять из соревнований, конкурсов и викторин. Из игр организаторы отдали предпочтение знакомым каждому с детства «квадрату», «вышибалам», «классикам», «резиночкам», «одному касанию», «банке» и «съедобному-несъедобному». Участники, прошедшие все площадки, смогут попытать удачу в розыгрыше велосипедов, скейтбордов, туристических принадлежностей, подарков к новому учебному году и билетов в кино.

«Фестиваль уже больше, чем просто мероприятие — это проект, который объединяет и помогает сплотить семьи, дворы, город. Он позволяет привить важные ценности нашим детям и сделать их летний отдых активным и интересным», — поделился начальник городского управления по физической культуре и спорту Максим Клещевников.

Фестиваль стартует в полдень у главной сцены парка. Возрастное ограничение 6+.