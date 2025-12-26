В челябинском парке Гагарина открывают каток

Первый сеанс состоится в субботу, 27 декабря

В эту субботу, 27 декабря, в челябинском Парке культуры и отдыха имени Гагарина откроют ледовый каток, сообщает городской комитет по культуре.

Организаторы обещают идеально ровный лед, море огней, игровую программу «Лед под охраной», Деда Мороза, Снегурочку, а также розыгрыши призов.

Начало праздника в 16:00.

Билеты на каток стоят 350 рублей, дети до 5 лет катаются бесплатно.

Коньки в парке Гагарина можно взять напрокат: детям до 13 лет включительно эта услуга обойдется в 100 рублей, для подростков и взрослых — 150 рублей.

Заточка коньков стоит 200 рублей, помощь инструктора — 100 рублей.

Расписание на ближайшие дни такое:

27 декабря: 16:00, 18:00 и 20:00.

28–29 декабря: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00.

30 декабря: выходной.

31 декабря: 12:00, 14:00, 16:00.

1–12 января (включительно): 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.