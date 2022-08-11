В челябинском парке Дружбы высаживают 500 рябин, яблонь, сосен и ясеней

Пространство стало лидером по озеленению в городе

В Челябинске высаживают 500 деревьев в парке Дружбы в Тракторозаводском районе. Также рабочие засеивают газон, который разрастется на площади в 3,4 тысячи «квадратов». Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет о крупномерных саженцах рябины, яблони, сосен и ясеня. До конца августа в парке появятся три новые детские площадки с качелями, батутами и кораблем.

«Сейчас наша главная задача — обеспечить всем новым саженцам достойный уход. Это регулярный полив, подкормка. К примеру, сосны, которые высадили в конце весны, прекрасно себя чувствуют и радуют жителей», — прокомментировал глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.

По словам руководителя, озеленение проводят совместно с дендрологами, которые помогли разработать концепцию будущего бора.

В мэрии добавили, что в 2022 году в Челябинске по разным программам и инициативам высадят около 13 тысяч деревьев, 21 тысячи кустарников, а также обустроят 150 тысяч «квадратов» газонов и 55 тысяч квадратных метров цветников.

Напомним, в этом году в парке Дружбы уже появились 140 сосен и даурских лиственниц. Представители спортивных школ Челябинска приняли участие в озеленении и высадили 15 молодых трехметровых сосен.