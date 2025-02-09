В челябинском парке демонтируют ледовый городок из-за разрушений

Вандалов разыскивают

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В парке «Дружбы», расположенном в Тракторозаводском районе Челябинска, приступили к демонтажу ледового городка, поскольку вандалы разрушили ледяные фигуры и композиции. Администрация района написала заявление в полицию, хулиганов разыскивают. Об этом сообщили 9 февраля в телеграм-канале Тракторозаводского района.

«Сотрудники правоохранительных органов ведут следствие, виновные в хулиганских действиях обязательно будут найдены и наказаны. В целях безопасности ледовый городок демонтируют»,— сообщили в районной администрации.

Жителей города просят бережно относиться к объектам благоустройства, которые создаются для комфортного отдыха.

В начале февраля ледовые городки демонтировали в Миассе, и тоже из-за вандалов, поскольку из-за теплой погоды восстановить разрушенные фигуры невозможно.