В челябинском ОПЦ с новым оборудованием стало проще сохранять беременность

Для будущих мам и малышей там есть мониторинговые системы с беспроводными датчиками

Челябинский областной перинатальный центр перешел на новый уровень ведения беременности и родов благодаря внедрению высокотехнологичных мониторинговых систем. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, центр оснастили современными комплексами, которые обеспечивают непрерывный и одновременный контроль за состоянием здоровья матери и ребенка. Мониторы закупили по программе «Развитие здравоохранения Челябинской области».

Главное новшество — использование беспроводных датчиков, которые передают данные о жизненно важных показателях на мониторы. Система отслеживает артериальное давление, сатурацию, пульс и температуру у матери, а также сердцебиение у плода. Вся информация выводится на большой экран в режиме реального времени, позволяя врачам оперативно выявлять и предотвращать возможные осложнения, такие как гестоз или гипоксия.

«Вся информация с индивидуальных мониторов стекается на центральный пост, где на большом экране отображаются графики и показатели сразу нескольких пациенток. Это оптимизирует работу врачей и акушерок, позволяя держать ситуацию под контролем по всему отделению, а также мгновенно реагировать на любые тревожные сигналы. По окончании процедуры наблюдения результаты могут быть немедленно распечатаны и приложены к истории родов», — отмечает главный врач ОПЦ Екатерина Воропаева.

Автор: Екатерина Распопова