В Челябинском онкоцентре тестируют новый лазер для операций на мочевом пузыре

Он позволяет удалять опухоли мочевого пузыря под местной анестезией

Врачи отделения онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины провели серию операций по удалению опухолей мочевого пузыря с использованием тулиевого волоконного лазера третьего поколения. Новая техника предоставлена клинике на апробацию, сообщает пресс-служба ЧОКЦОиЯМ.

«Лазер позволяет выполнять хирургические вмешательства на мягких тканях, а также дробить камни в мочевом пузыре. Теперь для этого не нужно использовать два разных устройства, что позволяет улучшить качество и доступность медицинской помощи», — говорит главный врач клиники, главный онколог регионального Минздрава, доктор медицинских наук Дмитрий Ростовцев.

С новым лазером хирурги могут проводить операцию под спинальной анестезией, пациент при этом находится в сознании. Новая техника позволяет удалять опухоль вместе с частью стенки мочевого пузыря, что снижает вероятность рецидива. Также у лазера третьего поколения выше коагуляционные свойства, что предупреждает кровотечения.

На прошлой неделе глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Алексей Текслер посетили Челябинский центр онкологии и ядерной медицины. Гостям показали единственную в регионе роботизированную систему «Кибернож».



Между тем больницы Челябинской области получат дополнительные средства на лечение онкологических пациентов.