В Челябинском онкоцентре возобновило работу закрытое из‑за вспышки коронавируса отделение

Пока туда принимают только новых пациентов

Отделение радиотерапии общего профиля Челябинского онкоцентра возобновило работу после вспышки коронавируса. Об этом в четверг, 3 февраля, ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе клиники.

«Сегодня отделение открыли и уже началась госпитализация пациентов. Правда, пока медики принимают только новых пациентов. Те, кто выписался накануне, должны оставаться на семидневном карантине. Если через неделю они покажут отрицательный ПЦР-тест на ковид, то смогут продолжить свое лечение в стенах больницы», — пояснила пресс-секретарь Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Екатерина Долдина.

Напомним, в среду, 2 февраля, в отделении радиотерапии выявили пациентов с коронавирусом. Все пациенты, лежавшие в отделении, были выписаны домой как контактные. В больнице оперативно провели дезинфекцию помещений.

Другие отделения клиники не прекращали свою работу.