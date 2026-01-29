В Челябинском онкоцентре восстановили пораженную кость с помощью ткани пациента

Новая методика позволит южноуральцам возвращать здоровье, не выезжая из региона

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины успешно провели сложную операцию. Онкологи удалили злокачественную опухоль и восстановили пораженный участок кости при помощи собственной ткани пациента, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области. Раньше такие операции выполнялись только в федеральных медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Пациенткой стала 72-летняя жительница Магнитогорска, которая обратилась к врачам с новообразованием в мягких тканях правой голени. Обследование выявило злокачественную опухоль размером четыре сантиметра, проросшую в большеберцовую кость. Консилиум врачей принял решение о хирургическом удалении новообразования.

«В ходе операции мы удалили опухоль мягких тканей и пораженный участок большеберцовой кости. Для восстановления костного дефекта мы использовали аутотрансплантат — фрагмент кости, взятый из крыла правой подвздошной кости. Эта техника позволила сохранить функцию ноги и не нарушила целостность тазового кольца — пациентка самостоятельно передвигается», — пояснил врач-онколог отделения опухолей кожи, костей и мягких тканей Дмитрий Кровяков.

Операция прошла успешно. Контрольные обследования не выявили признаков рецидива или прогрессирования заболевания.

«До сих пор пациенты с опухолями, затрагивающими кость, направлялись в федеральные центры. Резекция части кости с аутопластикой — технически сложное вмешательство, требующее высокой квалификации хирурга. Теперь такие операции доступны и в нашем центре», — отметил заведующий отделением Сергей Пашевич.

Ранее мы рассказывали, как в Челябинской областной клинической больнице помогают пациенткам с пролапсом — выпадением органов таза.