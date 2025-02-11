В Челябинском онкоцентре удаляют опухоли поджелудочной железы щадящим способом

Лапароскопию на непростом органе проводят лишь в нескольких городах

Челябинск вошел в число нескольких российских городов, где начали проводить щадящие операции по удалению опухоли на поджелудочной железе. Две такие операции провели хирурги Челябинского онкоцентра пациенткам в возрасте 50+ и 60+. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, лапароскопии на таком органе проводить непросто, но для пациентов такая операция — большой плюс.

«На сегодняшний день лапароскопическим доступом мы оперируем все органы брюшной полости и постепенно наращиваем опыт „щадящих“ вмешательств. 69% операций, проведенных в нашем отделении в прошлом году, были малоинвазивными. Для пациентов это большой плюс: минимальное повреждение тканей значительно уменьшает риск осложнений, и период восстановления проходит гораздо быстрее», — рассказал заведующий онкоабдоминальным отделением ЧОКЦОиЯМ, врач-онколог высшей категории Иван Гавришкин.

На поджелудочной железе в 2024 году сделали порядка 50 операций, и только две из них — щадящим способом.

«К сожалению, из-за отсутствия характерных симптомов онкопатологии этого органа чаще выявляются на 3—4-й стадиях, когда малоинвазивные методики неэффективны. В таких случаях обычно применяется комбинированное лечение: лекарственная терапия и при возможности хирургическое лечение открытым доступом», — уточнил онколог.

Но операции на этом органе с минимальными вмешательствами важны потому, что они доставляют меньше проблем пациентам с повышенной массой тела и сопутствующими заболеваниями. Открытые операции могут привести к осложнениям со стороны передней брюшной стенки и другим проблемам.

«В таких случаях лапароскопия предпочтительнее. Благодаря хорошей оснащенности операционного блока и слаженной работе хирургов и анестезиологов нам удалось выполнить операции щадящим способом», — добавил хирург, врач-онколог высшей категории Евгений Печерица.

Сейчас пациентки, которым провели такую операцию, чувствуют себя хорошо и проходят лекарственную терапию.