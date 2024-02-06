В Челябинском онкоцентре открыли отделение платных услуг

Обратиться сюда можно без направления доктора и без полиса ОМС, здесь же могут принять иностранцев

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины открыли отделение платных медицинских услуг, сообщает пресс-служба клиники.

«Платные услуги онкоцентр оказывал давно, но никогда не было отдельного структурного подразделения. Оказание платных медицинских услуг производится специалистами вне основного рабочего времени по предварительной записи и на прием пациентов, получающих помощь по полису ОМС, не повлияет», — рассказала руководитель отделения врач-онколог Сати Гюлова.

Обратиться в платное отделение могут пациенты без направления от врача по месту жительства, без полиса ОМС, а также иностранцы.