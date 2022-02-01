В Челябинском онкоцентре начал работать современный аппарат МРТ

Оборудование позволит ставить точные диагнозы

В Челябинском онкоцентре пациентов начали обследовать на новом суперсовременном аппарате МРТ. Среди плюсов оборудования — быстрая и точная диагностика, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Новый аппарат МРТ предназначен для определения наличия злокачественного новообразования, стадии заболевания при выявленном раке и для наблюдения за тем, как ведет себя новообразование во время лечения.

Благодаря высокому разрешению изображения специалисты смогут точно поставить диагноз, а пользоваться новым оборудованием будет комфортно всем, включая людям с большим весом и ограниченными возможностями.

«Большой плюс в том, что особенно актуально, сейчас мы будем проводить исследование молочных желез, которое имеет свои требования к размещению пациенток. И, конечно, важно, что разрешение изображения у этого аппарата намного выше, чем у предыдущего, поэтому диагностика будет максимально точной»,— рассказала заведующая отделением рентгеновской и магнитно-резонансной томографии ЧОКЦОиЯМ Оксана Чернова.

Новый аппарат МРТ приобретен в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее в Челябинском областном онкоцентре открыли обновленное отделение химиотерапии.