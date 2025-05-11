В челябинском Одигитриевском монастыре зацвел миндаль

Женскую обитель украсили нежно-розовые цветы

В Челябинске в Одигитриевском женском монастыре зацвел миндаль. Нежно-розовые цветы появились на небольшом кустарнике. В Челябинской епархии отметили, что в Ветхом Завете этому дереву уделяется особое внимание.

«В Библии миндальное дерево выступает в роли символа исполнения воли Бога. Само название миндаля в переводе с еврейского означает „бодрствовать“, „быть начеку“, поскольку это дерево просыпается весной одним из первых»,— рассказали в обители.

Кстати, именно из миндального дерева был сделан жезл первосвященника Аарона.

На прошлой неделе в челябинском горсаду имени Пушкина зацвела сакура.